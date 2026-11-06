‏”أدنوك” توقع اتفاقاً لتوريد الغاز المسال إلى الهند‏

أبوظبي-سانا‏

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركة “غوجارات ‏إنرجي” الهندية، في إطار تعزيز صادرات الإمارات من الغاز إلى الأسواق الآسيوية.‏

وقالت الشركة اليوم الجمعة عبر منصة “‏x‏”: إن الاتفاقية تأتي ضمن مساعيها لتوسيع حضورها في السوق الهندية، التي تعد ‏من الأسواق الرئيسية لصادرات الطاقة الإماراتية، دون الكشف عن القيمة المالية للعقد أو الكميات المتفق على توريدها.‏

وكانت “أدنوك ” وقّعت في كانون الثاني الماضي اتفاقية مماثلة مع شركة “هندوستان بتروليوم” الهندية لمدة عشر سنوات، ‏بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لتوريد 500 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.‏

يشار إلى أن شركة “أدنوك” للإمداد والخدمات الإماراتية أعلنت في آب الماضي، تحقيق صافي ربح قدره 3.49 مليارات ‏درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، “الدرهم يساوي 0.27 دولار”، بزيادة 303 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت ‏الإيرادات 98 بالمئة إلى 9.49 مليارات درهم.‏