‏”أدنوك” توقع اتفاقاً لتوريد الغاز المسال إلى الهند‏

أبوظبي-سانا
وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركة “غوجارات إنرجي” الهندية، في إطار تعزيز صادرات الإمارات من الغاز إلى الأسواق الآسيوية.
وقالت الشركة اليوم الجمعة عبر منصة “x”: إن الاتفاقية تأتي ضمن مساعيها لتوسيع حضورها في السوق الهندية، التي تعد من الأسواق الرئيسية لصادرات الطاقة الإماراتية، دون الكشف عن القيمة المالية للعقد أو الكميات المتفق على توريدها.
وكانت “أدنوك ” وقّعت في كانون الثاني الماضي اتفاقية مماثلة مع شركة “هندوستان بتروليوم” الهندية لمدة عشر سنوات، بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لتوريد 500 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
يشار إلى أن شركة “أدنوك” للإمداد والخدمات الإماراتية أعلنت في آب الماضي، تحقيق صافي ربح قدره 3.49 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، “الدرهم يساوي 0.27 دولار”، بزيادة 303 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات 98 بالمئة إلى 9.49 مليارات درهم.