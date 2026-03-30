الدفاعات البحرينية تعترض وتدمّر 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، وفق آخر التحديثات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مركز الاتصال في بيان نشره على معرفاته الرسمية اليوم الإثنين، أنه “وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، قامت منظومات الدفاع الجوي باعتراض وتدمير ثمانية صواريخ وسبع طائرات مسيّرة كانت تستهدف أراضي المملكة في آخر 24 ساعة”.

بدورها أعلنت القيادة العامة في حصيلة شاملة جديدة، أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على المملكة بلغ 182 صاروخاً و398 طائرة مسيّرة استهدفت أمن وسلامة البلاد.

ونبهت القيادة العامة الجميع إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وشدّدت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.