غوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على بيروت

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأوضح غوتيريش في بيان أوردته وكالة فرانس برس أن إسرائيل شنت غارات جوية على بيروت على الرغم من وقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي يُتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهّد الطريق لحل سلمي للحرب بين واشنطن وطهران.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم، هجوم إسرائيل الأخير على بيروت، ‏داعياً إياها إلى عدم تنفيذ أي ضربات ضد لبنان.

وأعلن ترامب أن اتفاق السلام المرتقب مع إيران ما زال على مساره، وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.