الكويت تعلن تعرّض ميناء مبارك الكبير لهجوم مزدوج خلّف أضراراً مادية

الكويت-سانا

أعلنت الكويت اليوم الجمعة عن تعرض البنية التحتية في ميناء مبارك الكبير لهجوم مزدوج بطائرات مسيّرة وصواريخ جوالة معادية.

ونقلت وكالة الأنباء “كونا” عن وزارة الأشغال العامة الكويتية قولها: إنّ الهجوم أدى إلى وقوع أضرار مادية جراء الاعتداء دون إصابات بشرية، وتم تفعيل إجراءات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وهذا الاعتداء هو الثاني من نوعه الذي يستهدف منشآت حيوية في الكويت، حيث أعلنت وزارة الأشغال الكويتية في وقت سابق اليوم تعرض ميناء الشويخ لهجوم بواسطة طائرات مسيرة معادية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ضمن التصعيد الإيراني، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية التي أوشكت على إنهاء أسبوعها الرابع.