قطر تدين الاعتداء الإيراني على منطقة الباهية في الإمارات

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة اليوم الإثنين، الاعتداء الإيراني على منطقة الباهية في الإمارات العربية المتحدة، ما أسفر عن مقتل شخص، مؤكدةً تضامنها الكامل مع أبوظبي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، داعيةً طهران إلى الوقف الفوري لهذه السياسات “غير المسؤولة” التي تقوّض أمن المنطقة، وتتناقض مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وجددت الوزارة تأكيد تضامن قطر مع الإمارات الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأعلنت السلطات في إمارة أبو ظبي في وقت سابق اليوم الإثنين، مقتل شخص، جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تشنها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية عربية عدة، بينها الإمارات.

