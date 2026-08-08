استمرار التصعيد العسكري الميداني المتبادل بين روسيا وأوكرانيا

كييف-موسكو-سانا‏

يتواصل التصعيد العسكري الميداني المتبادل بين روسيا ‏وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة والضربات ‏الدقيقة، وسط تنامي المخاوف من اتساع نطاق الهجمات ‏عبر الحدود‎.‎

ضحايا في مقاطعة بروفاري

وفي سياق هذا التصعيد، أسفر هجوم بطائرة مسيّرة ‏روسية على مقاطعة بروفاري في منطقة كييف بأوكرانيا ‏عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة ثلاثة ‏آخرين‎.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم” عن تيمور ‏تكاتشينكو المسؤول الإقليمي في بروفاري قوله اليوم ‏السبت: إن الهجوم خلّف دماراً في مبانٍ سكنية، واندلاع ‏حريق في منشأة غير سكنية، فيما تواصل فرق الإنقاذ ‏عملها لإزالة الأنقاض‎.‎

وفي المقابل، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن ‏استهداف سفن خفر السواحل الروسية في كيرتش كشف ‏ثغرات في منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة تُعد ‏من الأكثر تحصيناً‎.‎

وأكد المتحدث باسم القوات الأوكرانية دميترو بليتينتشوك ‏في بيان نقلته أوكرانفورم أن الهجوم أصاب سفينتي ‌‏”بالاكلافا” و”كيرتش”، ما يقلّص قدرة الأسطول الروسي ‏على الخروج إلى البحر‎.‎

تدمير منظومة بانتسير

إلى ذلك، كشفت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم ‏أن منصات “ماغورا” البحرية في الجيش الأوكراني، ‏دمّرت منظومة “بانتسير-إس1” ورافعة عسكرية في ‏القرم، مشيرةً إلى أن قيمة المنظومة تبلغ نحو 15 مليون ‏دولار‎.‎

كما أفادت القوات الجوية بإسقاط وتعطيل 114 طائرة ‏مسيّرة من أصل 147 استخدمتها روسيا في هجوم واسع ‏خلال ليلة واحدة، مؤكدةً تسجيل إصابات في 15 موقعاً ‏وتساقط حطام في أربعة مواقع‎.‎

هجمات مضادة‎ ‎

وفي الجانب الروسي، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة ‏بيلغورود مقتل شخصين في هجوم أوكراني على منطقة ‏غرايفورون‎.‎

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، في بيان ‏نقلته وكالة سبوتنيك، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة على ‏منشأة صناعية عسكرية ومستودع وقود في كييف، ‏مستهدفة منشأة “كييف‑111” التي تنتج مكونات صواريخ ‌‏”فلامنغو‌‎”‌‏، كما أعلنت استهداف سفن شحن تحمل معدات ‏عسكرية أثناء عبورها البحر قرب أوديسا‎.‎

إسقاط 397 مسيّرة

وكشفت الدفاع الروسية عن إسقاط 397 طائرة مسيّرة ‏أوكرانية فوق عدة مناطق خلال ليلة واحدة، مؤكدةً أن ‏عملياتها تركز على البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت ‏التصنيع والتخزين‎.‎

وتُظهر التطورات الأخيرة اتساع نطاق استخدام ‏الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية، مع ‏تسجيل خسائر بشرية في الجانبين، واستهداف منشآت ‏عسكرية وبنى تحتية حساسة‎.‎

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس ‏الجمعة، في خطاب متلفز، أن عشر دول انضمت إلى ‏برنامج نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل “فريا‎” ‎، وهو نظام أوروبي مشترك مضاد للصواريخ الباليستية‎.‎