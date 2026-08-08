استمرار التصعيد العسكري الميداني المتبادل بين روسيا وأوكرانيا

كييف-موسكو-سانا
يتواصل التصعيد العسكري الميداني المتبادل بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة والضربات الدقيقة، وسط تنامي المخاوف من اتساع نطاق الهجمات عبر الحدود.
ضحايا في مقاطعة بروفاري
وفي سياق هذا التصعيد، أسفر هجوم بطائرة مسيّرة روسية على مقاطعة بروفاري في منطقة كييف بأوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة ثلاثة آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم” عن تيمور تكاتشينكو المسؤول الإقليمي في بروفاري قوله اليوم السبت: إن الهجوم خلّف دماراً في مبانٍ سكنية، واندلاع حريق في منشأة غير سكنية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها لإزالة الأنقاض.
وفي المقابل، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن استهداف سفن خفر السواحل الروسية في كيرتش كشف ثغرات في منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة تُعد من الأكثر تحصيناً.
وأكد المتحدث باسم القوات الأوكرانية دميترو بليتينتشوك في بيان نقلته أوكرانفورم أن الهجوم أصاب سفينتي ”بالاكلافا” و”كيرتش”، ما يقلّص قدرة الأسطول الروسي على الخروج إلى البحر.
تدمير منظومة بانتسير
إلى ذلك، كشفت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم أن منصات “ماغورا” البحرية في الجيش الأوكراني، دمّرت منظومة “بانتسير-إس1” ورافعة عسكرية في القرم، مشيرةً إلى أن قيمة المنظومة تبلغ نحو 15 مليون دولار.
كما أفادت القوات الجوية بإسقاط وتعطيل 114 طائرة مسيّرة من أصل 147 استخدمتها روسيا في هجوم واسع خلال ليلة واحدة، مؤكدةً تسجيل إصابات في 15 موقعاً وتساقط حطام في أربعة مواقع.
هجمات مضادة
وفي الجانب الروسي، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود مقتل شخصين في هجوم أوكراني على منطقة غرايفورون.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة على منشأة صناعية عسكرية ومستودع وقود في كييف، مستهدفة منشأة “كييف‑111” التي تنتج مكونات صواريخ ”فلامنغو”، كما أعلنت استهداف سفن شحن تحمل معدات عسكرية أثناء عبورها البحر قرب أوديسا.
إسقاط 397 مسيّرة
وكشفت الدفاع الروسية عن إسقاط 397 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال ليلة واحدة، مؤكدةً أن عملياتها تركز على البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت التصنيع والتخزين.
وتُظهر التطورات الأخيرة اتساع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية، مع تسجيل خسائر بشرية في الجانبين، واستهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس الجمعة، في خطاب متلفز، أن عشر دول انضمت إلى برنامج نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل “فريا” ، وهو نظام أوروبي مشترك مضاد للصواريخ الباليستية.