مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا



قُتل طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إنّ طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً قتل جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.



وكان فلسطينيان اثنان أحدهما فتاة، قتلا صباح اليوم متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل عدة أيام، فيما قتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، أمس الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال محيط ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.