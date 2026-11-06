البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدينة المنورة ومكة المكرمة

القاهرة-سانا



أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، اليوم الجمعة، محاولة ميليشيا الحوثي إطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيّرة تجاه منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أنّ هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً لأمن السعودية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكّد البرلمان في بيان على موقعه الرسمي “أن محاولات استهداف المناطق المقدسة، بما تحظى به من مكانة دينية عظيمة في وجدان الأمة الإسلامية، تمثل تجاوزاً خطيراً لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم”، مشدداً على أن “المساس بأمن هذه المناطق وسلامة سكانها أمر مرفوض، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً للتصدي لمثل هذه التهديدات ومنع تكرارها”.



وجدّد البرلمان الإعراب عن تضامنه الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمه لجميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف دولي حازم لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة، بينما أعلن أمس اعتراض وتدمير ‏صاروخ ‏باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.