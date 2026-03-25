البيت الأبيض: إيران ستتعرض لضربات أقوى من أي وقت مضى إذا لم تقر بهزيمتها

واشنطن-سانا

حذّر البيت الأبيض من أن إيران ستتعرض لضربات أقوى من أي وقت مضى إذا لم تقر بهزيمتها العسكرية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للاستماع إلى طهران بعد محادثات مثمرة جرت بين الجانبين خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قولها اليوم الأربعاء: إن إيران “تبحث عن مخرج” لأنها تدرك أنها تتعرض لهزيمة عسكرية”، مشيرة إلى أن قدرتها على مهاجمة القوات الأميركية والحليفة، وكذلك قدرتها على الدفاع عن أراضيها تتراجع ساعة بعد ساعة.

وأوضحت ليفيت أنه بعد تهديد ترامب، مساء السبت، بضرب محطات الطاقة، أبلغت إيران الولايات المتحدة أنها تريد التحدث، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي مستعد للاستماع، وأن الولايات المتحدة أجرت خلال الأيام الماضية محادثات مثمرة، ما دفع ترامب إلى توجيه وزارة الحرب لتأجيل ضربات كانت مخططة على منشآت طاقة إيرانية.

وشددت المتحدثة على أن الرئيس يفضل دائماً السلام، لكنه حذّر من أنه إذا لم تقبل إيران “الواقع الحالي” فإن ترامب “سيضمن أن تتعرض لضربات أقوى من أي وقت مضى، مؤكدة أن ترامب “لا يمزح وهو مستعد لاستخدام القوة”.

وأشارت إلى أن إيران “يجب ألا تخطئ الحساب مرة أخرى”، معتبرة أن “آخر خطأ في الحساب كلفها قيادتها العليا، وبحريتها، وقواتها الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي”.

وكان ترامب، أكد الإثنين الماضي أن التوصل إلى حل مع إيران ممكن، في حال سارت المحادثات بشكل إيجابي، محذّراً من أنّ القصف سيستمر بلا هوادة إذا تعثرت المفاوضات.