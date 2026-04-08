السعودية والكويت تؤكدان دعم الجهود الرامية لتحقيق استقرار وأمن المنطقة

الرياض-سانا

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، حرص بلديهما على دعم كل الجهود الرامية لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الذي تلقاه ابن سلمان من ولي العهد في دولة الكويت، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بجهود مثمرة قامت بها باكستان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، فجر اليوم، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران مدة أسبوعين، وذلك بعد 39 يوماً من الحرب.