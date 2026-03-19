الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيرات في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 5 مسيّرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي قوله: إنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الأربعاء إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ باليستي على حي سكني في العاصمة الرياض.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.