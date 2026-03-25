باكستان تؤكد تضامنها مع قطر في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأربعاء، تضامن بلاده مع قطر، معرباً عن إدانته للعدوان الإيراني عليها وعلى عدد من دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم أعرب عن شكره وتقديره لباكستان لمواقفها الداعمة لقطر.

كما أكد الجانبان على أهمية وقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية.

وفي هذا الصدد، أشاد أمير قطر بالدور الذي تضطلع به باكستان في دعم جهود خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سلمية تفضي إلى السلام والأمن والاستقرار.

وتتعرض دول الخليج خلال الأسابيع الأخيرة لاعتداءات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية والتي دخلت أسبوعها الرابع.