كوريا الجنوبية تعثر على 12 لغماً جرفتها السيول من كوريا الشمالية

سيئول-سانا

عثرت السلطات في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية على ثلاثة صناديق خشبية ملغومة طافية في المياه قرب رصيف ميناء هوانغتشيون في بلدة غانغهوا، بعد تلقي بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة في 27 تموز الماضي.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة أن السلطات العسكرية توجهت إلى المدينة الواقعة شمال غرب البلاد، وتبين أن اثنين من الصناديق مزودة بألغام قابلة للانفجار، حيث جرى التخلص منهما بطريقة آمنة عبر تفجيرهما.

وارتفع بذلك عدد الصناديق الخشبية الملغومة التي عُثر عليها في أنحاء بلدة غانغهوا خلال الفترة الممتدة من 24 تموز الماضي إلى 6 آب الجاري إلى 12 صندوقاً.

ورجحت بلدة غانغهوا والسلطات العسكرية أن تكون هذه الألغام قد جرفتها الأمطار الغزيرة والسيول في كوريا الشمالية، قبل أن تنقلها التيارات البحرية إلى سواحل غانغهوا.

وتقع مدينة إنتشون في شمال غرب كوريا الجنوبية على مسافة 45 كلم من حدود كوريا الشمالية.

وتعد المنطقة الحدودية بين الكوريتين من أكثر المناطق تحصيناً في العالم، إذ تفصل بين البلدين ‏منطقة منزوعة السلاح أُنشئت بموجب اتفاق الهدنة الذي أنهى القتال بين البلدين في ما يسمى الحرب الكورية ‌‏(1950-1953).‏