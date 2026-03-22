رئيسا الإمارات وصربيا يبحثان تداعيات الحرب على الأمن والسلم الإقليمي والدولي

أبوظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال لقائهما اليوم الأحد في العاصمة أبو ظبي التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية _ الإيرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التصعيدية، واللجوء إلى الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار فيها ويجنبها مزيداً من التوتر والأزمات.

من جهته أدان الرئيس الصربي الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة، مجدداً تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها الكامل إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

وتتعرض دول الخليج العربي ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية، وذلك في إطار الحرب الHمريكية الإسرائيلية- الإيرانية المستمرة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي.