مقتل فلسطيني وإصابة اثنين بقصف مسيّرة إسرائيلية وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم السبت جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

وقتل فلسطيني وأصيب آخرون أمس الجمعة بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73 ألفاً و349 قتيلاً و174 ألفاً و162 جريحاً.