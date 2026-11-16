صاروخ فولكان يفشل في إيصال 40 قمراً صناعياً لأمازون إلى المدار

واشنطن-سانا
أخفق صاروخ فولكان التابع لشركة يونايتد لونش ألايانس الأمريكية، الأحد، في إيصال حمولته إلى المدار، ما أدى إلى فقدان 40 قمراً صناعياً مخصصة لشبكة الإنترنت الفضائي التابعة لشركة أمازون، وذلك إثر خلل طرأ عليه بعد دقائق من إطلاقه من ولاية فلوريدا.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة أن الصاروخ، الذي انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في فلوريدا، تعرض لخلل بعد نحو عشر دقائق من بدء رحلته، ما حال دون وصول حمولة أمازون إلى المدار، مشيرة إلى أن البيانات الأولية لا تزال غير كافية لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت الشركة أنها ستعمل بالتعاون مع أمازون والجهات المعنية على تحديد سبب الخلل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مؤكدة أنها ستعلن عن مستجدات التحقيق فور توافر معلومات إضافية.
ويُعد «فولكان» من الصواريخ الثقيلة الحديثة التي تطورها شركة يونايتد لونش ألايانس، وهي مشروع مشترك تأسس عام 2006 بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن.
وكانت أمازون أعلنت في التاسع من تشرين الثاني الجاري أن مهمة الصاروخ تتضمن إطلاق 40 قمراً صناعياً ضمن شبكة «أمازون ليو» للإنترنت الفضائي، وذلك في إطار اتفاق مع شركة يونايتد لونش ألايانس لتنفيذ 38 عملية إطلاق، بهدف توسيع نطاق الشبكة.