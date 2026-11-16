صاروخ فولكان يفشل في إيصال 40 قمراً صناعياً لأمازون إلى المدار

واشنطن-سانا‏

أخفق صاروخ فولكان التابع لشركة يونايتد لونش ألايانس الأمريكية، الأحد، في إيصال حمولته إلى المدار، ما أدى إلى ‏فقدان 40 قمراً صناعياً مخصصة لشبكة الإنترنت الفضائي التابعة لشركة أمازون، وذلك إثر خلل طرأ عليه بعد دقائق ‏من إطلاقه من ولاية فلوريدا.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة أن الصاروخ، الذي انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في فلوريدا، تعرض ‏لخلل بعد نحو عشر دقائق من بدء رحلته، ما حال دون وصول حمولة أمازون إلى المدار، مشيرة إلى أن البيانات الأولية ‏لا تزال غير كافية لتحديد أسباب الحادث.‏

وأضافت الشركة أنها ستعمل بالتعاون مع أمازون والجهات المعنية على تحديد سبب الخلل واتخاذ الإجراءات ‏التصحيحية اللازمة، مؤكدة أنها ستعلن عن مستجدات التحقيق فور توافر معلومات إضافية.‏

ويُعد «فولكان» من الصواريخ الثقيلة الحديثة التي تطورها شركة يونايتد لونش ألايانس، وهي مشروع مشترك تأسس ‏عام 2006 بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن.‏

وكانت أمازون أعلنت في التاسع من تشرين الثاني الجاري أن مهمة الصاروخ تتضمن إطلاق 40 قمراً صناعياً ضمن ‏شبكة «أمازون ليو» للإنترنت الفضائي، وذلك في إطار اتفاق مع شركة يونايتد لونش ألايانس لتنفيذ 38 عملية إطلاق، ‏بهدف توسيع نطاق الشبكة.‏