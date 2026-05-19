غوتيريش يدين استهداف محطة “براكة” للطاقة النووية في أبو ظبي بطائرات مسيرة

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، استهداف محطة “براكة” للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بطائرات مسيّرة، واصفاً الحادثة بأنها “غير مقبولة إطلاقاً” وتعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وذكر مركز أخبار الأمم المتحدة أن غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بأن الضربات، التي وقعت أمس، تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي يقع داخل محيط المحطة النووية.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى وقف القتال بشكل كامل، والامتناع عن شن هجمات بالقرب من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، محذراً من تداعيات أي تصعيد إضافي للصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وكان العديد من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة، والبرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، والأردن، ومصر، وقطر، أدانت استهداف محطة براكة للطاقة النووية أمس في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، بطائرة مسيّرة، مؤكدين التضامن الكامل مع الإمارات في مواجهة هذا الاعتداء.