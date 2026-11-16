مسؤولون في إدارة ترامب ينتقلون إلى قواعد عسكرية وسط مخاوف أمنية

واشنطن-سانا
انتقل عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإقامة في قواعد عسكرية ومساكن حكومية مؤمّنة قرب العاصمة واشنطن، على خلفية تصاعد المخاوف الأمنية والتهديدات المرتبطة بإيران، فضلاً عن مخاوف من أعمال عنف سياسي داخلي.
وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو أحدث المسؤولين البارزين الذين انتقلوا للإقامة في منشأة عسكرية، لينضم إلى مسؤولين آخرين غادروا مساكنهم الخاصة واتخذوا من القواعد العسكرية أماكن إقامة، في ظل تزايد المخاوف الأمنية.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أن المخاوف الأمنية بشأن بيسنت تصاعدت بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال صورة على الإنترنت أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمنزله في حي جورج تاون بواشنطن، ما دفعه إلى الانتقال إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته.
كما نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع أن التهديدات المرتبطة بإيران والموجهة إلى بيسنت وصلت إلى «مرحلة متقدمة للغاية»، مشيراً إلى أن المخاوف من استهدافه دفعت إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، دون الكشف عن طبيعة تلك التهديدات.
وأشارت الشبكة إلى أن وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث يقيمان في قاعدة فورت ماكنير بالعاصمة واشنطن، فيما انتقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومسؤولون آخرون إلى قواعد عسكرية أو مساكن حكومية مؤمّنة.
وأضافت أن وزير العدل تود بلانش انتقل بدوره إلى الإقامة في قاعدة عسكرية خلال آذار الماضي، وفقاً لمصدر مطلع على الترتيبات.
وفي سياق متصل، نقلت «فوكس نيوز» عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين قوله: إن الولايات المتحدة تتلقى تهديدات يومية من إيران، وإن الرئيس ترامب وأفراد عائلته يمثلون الهدف الأول لها، مؤكداً استعداد السلطات الأمريكية للتعامل معها داخل البلاد.
وسبق أن حذرت أجهزة استخبارات أمريكية من تزايد محاولات إيران استهداف مواطنين ومسؤولين أمريكيين في الخارج، على خلفية التوتر مع إيران، فضلاً عن مخاطر تصاعد أعمال العنف السياسي داخل الولايات المتحدة.