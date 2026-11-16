مسؤولون في إدارة ترامب ينتقلون إلى قواعد عسكرية وسط مخاوف أمنية

واشنطن-سانا‏

انتقل عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإقامة في قواعد عسكرية ومساكن حكومية ‏مؤمّنة قرب العاصمة واشنطن، على خلفية تصاعد المخاوف الأمنية والتهديدات المرتبطة بإيران، فضلاً عن مخاوف ‏من أعمال عنف سياسي داخلي.‏

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو أحدث ‏المسؤولين البارزين الذين انتقلوا للإقامة في منشأة عسكرية، لينضم إلى مسؤولين آخرين غادروا مساكنهم الخاصة ‏واتخذوا من القواعد العسكرية أماكن إقامة، في ظل تزايد المخاوف الأمنية.‏

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أن المخاوف الأمنية بشأن بيسنت تصاعدت بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال ‏صورة على الإنترنت أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمنزله في حي جورج تاون بواشنطن، ما دفعه إلى الانتقال إلى ‏قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته.‏

كما نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع أن التهديدات المرتبطة بإيران والموجهة إلى بيسنت وصلت إلى «مرحلة متقدمة ‏للغاية»، مشيراً إلى أن المخاوف من استهدافه دفعت إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، دون الكشف عن طبيعة تلك ‏التهديدات.‏

وأشارت الشبكة إلى أن وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث يقيمان في قاعدة فورت ماكنير بالعاصمة ‏واشنطن، فيما انتقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومسؤولون آخرون إلى قواعد عسكرية أو مساكن حكومية ‏مؤمّنة.‏

وأضافت أن وزير العدل تود بلانش انتقل بدوره إلى الإقامة في قاعدة عسكرية خلال آذار الماضي، وفقاً لمصدر مطلع ‏على الترتيبات.‏

وفي سياق متصل، نقلت «فوكس نيوز» عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين قوله: إن الولايات المتحدة ‏تتلقى تهديدات يومية من إيران، وإن الرئيس ترامب وأفراد عائلته يمثلون الهدف الأول لها، مؤكداً استعداد السلطات ‏الأمريكية للتعامل معها داخل البلاد.‏

وسبق أن حذرت أجهزة استخبارات أمريكية من تزايد محاولات إيران استهداف مواطنين ومسؤولين أمريكيين في ‏الخارج، على خلفية التوتر مع إيران، فضلاً عن مخاطر تصاعد أعمال العنف السياسي داخل الولايات المتحدة.‏