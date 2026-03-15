السعودية تعترض 10 مسيرات في أجوائها خلال الساعات الأخيرة

photo 2026 03 15 07 16 13 السعودية تعترض 10 مسيرات في أجوائها خلال الساعات الأخيرة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 10 مسيّرات إيرانية في أجواء المملكة خلال الساعات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله: “تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية”.

وكانت الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه محافظة الخرج مساء أمس.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك