للمرة الأولى.. رومانيا تسقط طائرة مسيّرة تسللت إلى مجالها الجوي

بوخارست-سانا

أعلن الرئيس الروماني نيكوسور دان اليوم الجمعة عن إسقاط القوات الجوية طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي للبلاد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال دان في تدوينة على حسابه في منصة إكس: “صباح اليوم، أسقط طيار روماني يقود طائرة من طراز إف-16 طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد”.

وأضاف: “كانت المنطقة غير مأهولة، لذا تمكّن الطيار من إطلاق النار دون أي مخاطرة”، مشيراً إلى أن “فرقاً من المؤسسات ذات الصلة تحقق في الحادث”.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنّ أنظمة المراقبة رصدت هدفاً جوياً لأول مرة في تمام الساعة 9,39 صباحاً، وأُرسلت طائرتان من طراز يوروفايتر تايفون تابعتان للقوات الجوية الإيطالية وطائرتان من طراز إف-16 تابعتان للقوات الجوية الرومانية لمراقبة الوضع، و في تمام الساعة 11,02، أصابت طائرة إف-16 الهدف وأسقطته فوق قرية بادينا.

ورُصدت عشرات التوغلات بطائرات مسيّرة في رومانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، لكن القوات الرومانية لم تنجح في إسقاط أي منها من قبل.