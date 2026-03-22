وكالة النقل البحري البريطانية: انفجار قرب ناقلة بضائع قبالة سواحل الإمارات

لندن-سانا

أعلنت وكالة النقل البحري البريطانية “يوكمتو” اليوم الأحد، عن وقوع انفجار ناجم عن “مقذوف مجهول” بالقرب من ناقلة بضائع قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في بيان: “إن الانفجار وقع على بعد 15 ميلاً بحرياً أو ما يعادل 28 كيلومتراً شمال مدينة الشارقة الإماراتية، في منطقة قريبة من مضيق هرمز”، مشيرة إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم الناقلة.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية حول مصدر المقذوف أو الأضرار المادية التي قد تكون لحقت بالناقلة، في وقت تشهد فيه ممرات الملاحة الدولية في المنطقة مخاطر أمنية متزايدة بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على أراضيها والمتواصلة منذ الـ 28 شباط الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في وقت سابق اليوم الأحد، باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ممهلاً طهران 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.