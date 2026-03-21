قتيل وعدة إصابات جراء غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخص اليوم السبت، وأصيب آخرون جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنّ طيران الاحتلال شن غارة على منزل في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وفي شارع العريض الحوش بقضاء صور، أصيب ثلاثة أشخاص جراء غارة للطيران الإسرائيلي على عدد من المباني والمحال التجارية.

كما وقعت عدة إصابات جراء غارة على أحد المنازل في بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، وتعرضت بلدتا الغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لغارتين، في حين جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها بالمدفعية الثقيلة لبلدتي الناقورة وحامول في قضاء صور.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إلى 1021 قتيلاً و2641 جريحاً حتى تاريخ الـ 20 من آذار.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بينما تتوغل قواتها براً في الجنوب عبر محاور عدة.