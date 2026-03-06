756 اعتداء لقوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال أسبوع

القدس المحتلة-سانا

أعلن مركز معلومات فلسطين “معطى”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 756 اعتداء في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح المركز في إحصائية نشرتها وسائل اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال نفذت 164 حالة اعتقال طالت شباباً وأسرى محررين، بينها اعتقالات جرت بعد مداهمة منازل وتخريب محتوياتها.

وأضاف: إن قوات الاحتلال نفذت 147 عملية اقتحام لمدن وبلدات ومخيمات في أنحاء مختلفة من الضفة، وتم فرض 147 حالة تشديد وإعاقة على الحواجز العسكرية المنتشرة بين مدن وقرى الضفة.

ووثّق المركز 98 حالة إغلاق لطرق ومداخل بلدات وقرى فلسطينية، ما أدى إلى عزل مناطق كاملة عن محيطها، كما نفذ الاحتلال 87 عملية مداهمة و9 حالات استيلاء على المنازل، و 4 حالات تدمير للممتلكات، و 8 اعتداءات بحق الأماكن المقدسة.

وفي السياق، نفذ المستوطنون 26 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص وتخريب الأراضي الزراعية، في ظل حماية قوات الاحتلال.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أكدت في الثالث من شهر آذار الجاري أن قوات الاحتلال والمستوطنين شنوا خلال شهر شباط الماضي، 1965 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.