الدفاع التركية تنفي تعرض قاعدة إنجرليك لأي هجوم

أنقرة-سانا

نفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تعرض قاعدة إنجرليك بولاية أضنة جنوبي البلاد لأي هجوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الوزارة قولها: إن الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول “دويّ صفارات الإنذار” في قاعدة إنجرليك الجوية، لا تعكس الحقيقة”.

وأضافت المصادر إنه “لا يوجد أي هجوم أو وضع خطير، ويتم تقييم الأمر على أن صفارات الإنذار دوّت بشكل خاطئ”.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في 13 من الشهر الجاري تدمير الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي وهي الثالثة من نوعها من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك