حظر الأسلحة الكيميائية: تمويل دنماركي بـ 800 ألف يورو لدعم بعثاتنا إلى سوريا

لاهاي-سانا
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الدنمارك قدمت مساهمة مالية تجاوزت 800 ألف يورو إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، دعماً لمواصلة عمل المنظمة الفني المستقل في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين: إن هذه المساهمة ستتيح مواصلة أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء إلى سوريا، بما يدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت أن عملها في سوريا يشكل محوراً أساسياً من مهمتها الرامية إلى ترسيخ المعيار العالمي المناهض للأسلحة الكيميائية.
وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي المساهمات “الطوعية” التي قدمتها الدنمارك لتعزيز أنشطة المنظمة الدولية تجاوز، بإضافة هذه المساهمة الـ 1.37 مليون يورو.
في هذا السياق، قال الممثل الدائم للدنمارك لدى المنظمة، أولف ميلغارد: إن بلاده ملتزمة بقوة بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: التمويل يأتي من خلال صندوق الدنمارك للسلام والاستقرار، ويعكس دعم بلادنا المتواصل لنزع السلاح الكيميائي والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في سوريا.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في الحادي عشر من أيلول الماضي أن المملكة المتحدة قدمت مساهمة بقيمة 585 ألف يورو إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، دعماً لعمل المنظمة الفني في البلاد.