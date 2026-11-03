حظر الأسلحة الكيميائية: تمويل دنماركي بـ 800 ألف يورو لدعم بعثاتنا إلى سوريا

لاهاي-سانا ‏

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الدنمارك قدمت مساهمة مالية تجاوزت 800 ألف يورو ‏إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، دعماً لمواصلة عمل المنظمة الفني المستقل في البلاد.‏

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين: إن هذه المساهمة ستتيح ‏مواصلة أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء إلى سوريا، بما يدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر ‏الأسلحة الكيميائية.‏

واعتبرت أن عملها في سوريا يشكل محوراً أساسياً من مهمتها الرامية إلى ترسيخ المعيار العالمي ‏المناهض للأسلحة الكيميائية.‏

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي المساهمات “الطوعية” التي قدمتها الدنمارك لتعزيز أنشطة ‏المنظمة الدولية تجاوز، بإضافة هذه المساهمة الـ 1.37 مليون يورو.‏

في هذا السياق، قال الممثل الدائم للدنمارك لدى المنظمة، أولف ميلغارد: إن ‏بلاده ملتزمة بقوة بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية، وبالدور الحيوي ‏الذي تضطلع به المنظمة في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.‏

وأضاف: التمويل يأتي من خلال صندوق ‏الدنمارك للسلام والاستقرار، ويعكس دعم بلادنا المتواصل لنزع السلاح الكيميائي والتزامها بتعزيز ‏السلام والاستقرار في سوريا.‏

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في الحادي عشر من أيلول الماضي أن المملكة ‏المتحدة قدمت ‏مساهمة بقيمة 585 ألف يورو إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، دعماً لعمل ‌‏المنظمة الفني في البلاد.‏