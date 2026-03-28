الأردن يعلن اعتراض وتدمير 242 صاروخاً وطائرة مسيرة منذ بدء الحرب

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت أن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أُطلقت باتجاه أراضي المملكة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بلغ 262 تم اعتراض 242 منها.

ونقل موقع المملكة عن مديرية الإعلام العسكري في بيان حول تداعيات الحرب خلال أسبوعها الرابع أن القوات المسلحة تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع عشرات الصواريخ حيث تم استهداف المملكة بـ 22 صاروخاً وتم التصدي لها بكفاءة عالية وتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات الجوية من صد صاروخين، وسقطا شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن عدد الصواريخ التي وجهت لأراضي البلاد بلغ 262 صاروخاً ومسيرة وتمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 242 صاروخاً وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخاً ومسيرة.

وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدها على استمرارها في القيام بواجبها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه من كل اعتداء آثم، وأن تصون حدود المملكة بكل طاقاتها لمنع أي تعد أو اختراق.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الأردن، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.