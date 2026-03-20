الاحتلال يمنع صلاة العيد في الأقصى… وفلسطينيو القطاع يؤدونها فوق الركام

القدس المحتلة-سانا

أدى مئات المصلين صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الجمعة، في محيط المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى باحات المسجد، في ظل استمرار إغلاقه لليوم الحادي والعشرين على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس في بيان إن المصلين وصلوا عند أقرب نقاط تمكنوا من بلوغها، في منطقتي باب العامود وباب الساهرة، وعلت تكبيرات العيد رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وأشارت إلى تزامن ذلك مع اعتداءات قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المصلين عند باب الساهرة، ومنعتهم من التقدم باتجاه المسجد الأقصى، كما اعتقلت شاباً.

وأوضحت المحافظة أن المصلون أصروا رغم القمع على أداء صلاة العيد في الشوارع، في مشهد عكس تمسكهم بحقهم في العبادة داخل المسجد الأقصى، حيث توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، ورددوا تكبيرات العيد متحدين القيود المفروضة عليهم، في ظل إغلاق غير مسبوق منذ عام 1967 حرمهم من أداء الصلاة داخل المسجد.

ولفتت المحافظة إلى أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى ومنع صلاة العيد في باحاته يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض وقائع تهويدية جديدة وعزل المسجد عن محيطه الفلسطيني والإسلامي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العبادة في المدينة المقدسة.

وفي مدينة الخليل، اقتصرت صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي على نحو 80 مصليا فقط، وسط انتشار كثيف لجنود الاحتلال.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة إن سلطات الاحتلال شددت إجراءاتها على مداخل المسجد، وأغلقت معظم بواباته، ولم تسمح بالدخول إلا عبر باب البلدة القديمة، مع إخضاع المصلين لتفتيش دقيق.

وأضاف أبو سنينة إن الاحتلال سمح لعدد محدود جدا بالدخول إلى المسجد، لم يتجاوز 80 مصليا.

أما في قطاع غزة أدى الفلسطينيون صلاة العيد في عدد من الساحات وبين أنقاض المساجد، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألف و100 مسجد من أصل نحو 1240 مسجدا، تدميرا كليا أو جزئيا، خلال حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، في مشهد يعكس تمسكهم بإحياء شعائر العيد رغم تداعيات الحرب والنزوح، حيث علت تكبيرات العيد، فيما حرصت العائلات على اصطحاب أطفالها لإضفاء أجواء من البهجة.

وأدى الفلسطينيون الصلاة في ظل غياب كثير من مظاهر العيد المعتادة، مؤكدين أن تمسكهم بإقامة الصلاة يمثل رسالة صمود وتشبث بالحياة، رغم الفقد والمعاناة المستمرة.