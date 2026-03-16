رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان في دبي التطورات الإقليمية وتداعياتها

دبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك الأردني عبد الله الثاني في دبي اليوم الإثنين، التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

بدوره، جدد الملك الأردني تضامن بلاده مع الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها.

كما أكد رئيس الإمارات تضامن بلاده مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادته وأمنه.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.