إندونيسيا تلغي رحلات جوية عقب زلزال بقوة 7.7 درجات

جاكرتا-سانا

أُلغيت عدة رحلات جوية في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا، ولا سيما الرحلات من مطار إل تاري الدولي في كوبانغ إلى عدد من المطارات في جزيرة فلوريس، فيما تنتظر رحلات أخرى تأكيد جاهزية المطارات للعمل، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن المدير العام لشركة “بي تي أنغكاسا بورا إندونيسيا” في مطار إل تاري الدولي، تيجوه دارماوان سايمان، قوله: إن مرافق المطار ومعداته التشغيلية الرئيسية لا تزال بحالة جيدة ولم تتأثر بالزلزال، إلا أن وضع الرحلات يختلف بين مطارات الوجهات.

وأوضح سايمان أنه تم التأكد من أن المطارات التي تخدم لارانتوكا، وليمباتا، وتامبولاكا، وألور، وماوميري ولابوان باجو تعمل بشكل طبيعي، ما يسمح باستمرار الرحلات الجوية من كوبانغ.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوهاريانتو، أعلن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم أن حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر ارتفعت إلى 38 قتيلاً، فيما أصيب شخصان بجروح خطيرة و11 آخرون بإصابات طفيفة، مشيراً إلى أن نحو ألفي شخص غادروا المنطقة بشكل طوعي.