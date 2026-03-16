قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب لبنان من محاور متعددة

بيروت-سانا

دخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة أكثر خطورة اليوم الإثنين، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ توغل بري داخل جنوب لبنان، عبر محاور عدة.

وجاء هذا التصعيد بعد أسبوعين من الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 886 شخصاً، وإصابة أكثر من 2000، وفق حصيلة رسمية لبنانية.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن التوغل الإسرائيلي بدأ من القطاع الغربي عبر تلة اللبونة ومن محور رامية وبلدة مروحين، كما سجلت عمليات توغل في القطاع الأوسط من اتجاه عيترون وبلدة مارون الراس.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بدء ما وصفه بـ “عملية برية” في جنوب لبنان، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول نطاقها.

ويشهد لبنان منذ أسبوعين تصعيداً واسعاً عقب استهداف ميليشيا حزب الله مواقع داخل إسرائيل، الأمر الذي ردت عليه الأخيرة بسلسلة غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية والممتلكات.