هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب قبالة ‏سواحل إندونيسيا

جاكرتا-سانا
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل إقليم مانغاراي في إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان، أن مركز الهزة وقع في البحر على بعد 56 كيلومتراً شمال مدينة روتينغ، وعلى عمق 2 كيلومتر.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.
وكان زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية في أيلول الماضي، دون تسجيل أضرار أو ضحايا.
وتقع إندونيسيا، ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، نتيجة التقاء عدة صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والثورانات البركانية.