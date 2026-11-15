هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب قبالة ‏سواحل إندونيسيا

جاكرتا-سانا‏

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ‏ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل إقليم مانغاراي ‏في إندونيسيا.‏

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ ‏والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان، أن مركز ‏الهزة وقع في البحر على بعد 56 كيلومتراً شمال ‏مدينة روتينغ، وعلى عمق 2 كيلومتر.‏

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ‏جراء الهزة الأرضية.‏

وكان زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب جزيرة ‏جاوة الإندونيسية في أيلول الماضي، دون تسجيل ‏أضرار أو ضحايا.‏

وتقع إندونيسيا، ضمن منطقة “حزام النار” في ‏المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق نشاطاً ‏زلزالياً في العالم، نتيجة التقاء عدة صفائح تكتونية، ‏ما يجعلها عرضة للزلازل والثورانات البركانية.‏