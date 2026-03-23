مقتل 15 شخصاً جراء قصف استهدف مدينة لقاوة في السودان

الخرطوم-سانا

لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب عشرات آخرون جراء قصف استهدف مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان في السودان، وذلك في ظل استمرار المواجهات المسلحة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي في مستشفى لقاوة قوله في تصريح اليوم الإثنين: “وصلت إلى المستشفى 15 جثة و23 جريحاً من ثلاثة أحياء بالمدينة بعد القصف”، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

ويشكل إقليم كردفان حالياً إحدى الجبهات الرئيسية في المواجهات الدائرة منذ ثلاث سنوات، حيث تتسبب الضربات شبه اليومية بسقوط عشرات الضحايا، بالتزامن مع تفاقم خطر المجاعة الذي يهدد مئات الآلاف من السكان.

وتتواصل منذ منتصف نيسان 2023 المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، وسط تعثر الجهود السياسية للتوصل إلى حلّ للنزاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وانتشار المجاعة في عدد من مناطق البلاد.

رئيس البرلمان العربي يطالب بإطلاق نداء برلماني عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجاً على تصريحات حول تايوان
ريابكوف للإدارة الأمريكية الراحلة: روسيا سترد مباشرة على أي استفزاز
سلطات الاحتلال تواصل منع الصليب الأحمر من دخول معتقلات الأسرى الفلسطينيين
إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك