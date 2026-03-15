كوريا الجنوبية: ندرس طلب ترامب إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنّ الحكومة ستستمر في التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة، وستدرس بعناية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال سفن إلى مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن مسؤول بالمكتب الرئاسي قوله: “نتابع باهتمام ما ذكره الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفاً إن سلامة طرق النقل البحري الدولية وحرية الملاحة تتوافقان مع مصالح جميع الدول وهما خاضعتان لحماية القانون الدولي.

وكان ترامب صرح أمس بأنه يأمل أن ترسل كوريا الجنوبية ودول أخرى متضررة من إغلاق إيران مضيق هرمز سفناً للإبقاء على هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط مفتوحاً وآمناً، وسط تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الملاحة عبر هذا الممر.

وأعرب المسؤول عن أمله في أن تعود شبكة الخدمات اللوجستية البحرية العالمية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن بناء على ذلك، مضيفاً إن الحكومة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحركات الدول المعنية، وتدرس سبل حماية المواطنين وضمان أمن طرق نقل الطاقة، وتبحث الأمر من كافة جوانبه.

يشار إلى أن وحدة “تشيونغهيه” البحرية الكورية الجنوبية تتمركز حالياً في خليج عدن لتنفيذ مهام مكافحة القرصنة.