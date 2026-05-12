واشنطن وسيئول تتفقان على تعزيز التعاون في قضايا التحالف الرئيسية‏ ‏‏

واشنطن-سانا

اتفقت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات ‌‏”المصالح الأمنية المشتركة”، بما في ذلك مساعي سيئول لاستعادة السيطرة على ‏العمليات في زمن الحرب، من واشنطن، والجهود المشتركة لتحديث التحالف.‏

‏ ‏

وفي بيان مشترك صدر أمس الإثنين في أعقاب لقاء وزيري الدفاع الكوري ‏الجنوبي ” آن غيو-بيك” ‏والأمريكي، بيت هيغسيث ، أكد الجانبان على “الدور ‏المهم” للحوار الدفاعي المتكامل الذي يعقد كل عامين بين كوريا والولايات المتحدة، ‏وهو منصة تشاور ثنائية رئيسية معنية بقضية نقل قيادة العمليات في زمن الحرب، ‏وذلك “لتعزيز التعاون بين الحليفين وخدمة المصالح الوطنية للبلدين”.‏

‏ ‏

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شددت على ضرورة زيادة تقاسم ‏الأعباء بين الحلفاء، ودعت سيئول إلى تحمل المسؤولية الرئيسية لردع كوريا ‏الشمالية بدعم أمريكي “حاسم ولكن أكثر محدودية”.‏

‏ ‏

وفي هذا السياق أشار وزير الدفاع الكوري خلال الاجتماع إلى “أحدث الجهود التي ‏تبذلها سيئول لزيادة إنفاقها الدفاعي، وتأمين قدرات دفاعية وطنية حاسمة، وقيادة ‏الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية”.‏

‏ ‏

من جانبه أكد هيغسيث أهمية تحديث التحالف مع تبني نهج عملي وواقعي لردع ‏التهديدات وتعزيز الوضع الدفاعي الثنائي المشترك بين البلدين.‏

‏ ‏

‏ بدوره قال لي كيونغ-هو، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، في إحاطة صحفية ‏دورية: “لقد أكدنا أهمية التوصل إلى نتيجة ملموسة بسرعة، نظراً لأن مسألة ‏الغواصات النووية تم الاتفاق عليها بين قادة البلدين”.‏

‏ ‏

وأضاف: “فيما يتعلق بمضيق هرمز، تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل مكثف ‏حول أهمية ضمان سلامة الممرات الملاحية البحرية وحرية الملاحة”.‏

‏ ‏

وجاءت محادثات وزيري الدفاع الكوري والأمريكي وسط خلافات واضحة بين ‏الجانبين، بعد أن صرّح قائد القوات الأمريكية في كوريا، الجنرال زافيير ‏برونسون، أمام الكونغرس الشهر الماضي بأن الحليفين يهدفان إلى استيفاء شروط ‏نقل قيادة العمليات في زمن الحرب في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2029.‏

‏ ‏

فيما تشير التقارير إلى أن سيئول تهدف في عام 2028 إلى نقل قيادة العمليات، أي ‏في ظل الإدارتين الحاليتين، ما يدل على احتمال وجود جداول زمنية مختلفة لدى ‏الجانبين لإتمام عملية الانتقال.‏

‏ ‏

‏#سانا‏

خالد/ نزهة/الاء/هبه