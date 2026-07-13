مجموعة ميرسك الدنماركية تستأنف خدمة شحن أخرى عبر البحر الأحمر

كوبنهاغن-سانا

أعلنت مجموعة “ميرسك” الدنماركية للشحن اليوم الإثنين، أنها ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر لخدمة شحن أخرى تابعة لها، في إطار عودة تدريجية إلى المرور عبر قناة السويس التي تختصر الطريق بين آسيا وأوروبا.

ونقلت “رويترز” عن ميرسك قولها في بيان: إنها “ستستأنف تسيير رحلات خدمة “WAF 6 ” التي تشغلها ميرسك بالكامل، وتربط بين الشرق الأوسط والبحر المتوسط وغرب إفريقيا”.

وأكدت ميرسك، أن “هذا التغيير يمثل خطوة أخرى نحو العودة التدريجية إلى العبور من قناة السويس“.

وأدت الهجمات التي شنتها ميليشيات “الحوثي” على سفن في البحر الأحمر إلى تخلي معظم شركات الشحن عن ممر تجاري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، ما أجبر السفن على سلك طريق أطول حول ” رأس الرجاء الصالح”.

وبدأت بعض شركات النقل البحري في الآونة الأخيرة العودة تدريجياً إلى هذا المسار ومنها ميرسك.