القوات السعودية تدمر 6 صواريخ بالستية إيرانية في أجوائها

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، تدمير 6 صواريخ باليستية إيرانية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله: “إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه محافظة الخرج”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

تصاعد التوتر بين الصين واليابان وتحذيرات متبادلة تعكس صراع النفوذ في شرق آسيا
الأمم المتحدة تمدد مهمة قواتها في منطقة أبيي لعام إضافي
وزير الداخلية السوري يبحث مع نظيره التركي التعاون المشترك وتطوير التنسيق الأمني
حرائق واسعة تجتاح جنوب أوروبا وتؤدي إلى نزوح الآلاف
مقتل 55 شخصاً وفقدان العشرات جراء إعصار في فيتنام
