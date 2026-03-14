القوات السعودية تدمر 6 صواريخ بالستية إيرانية في أجوائها

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، تدمير 6 صواريخ باليستية إيرانية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله: “إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه محافظة الخرج”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.