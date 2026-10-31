واشنطن-سانا
أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت أنه غيّر مسار 144 سفينة تجارية، وذلك في إطار تنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها نشرته على منصة إكس: “حتى تاريخ 31 تشرين الأول، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 144 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار على الموانئ الإيرانية”.
وأشار البيان إلى أن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن (CVN 73)” تدعم تنفيذ الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.
وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من شهر تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
يشار إلى أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تشارك بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بينها المدمرة “يو إس إس روس”.
الجيش الأمريكي يغير مسار 144 سفينة ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية
واشنطن-سانا