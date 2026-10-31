الجيش الأمريكي يغير مسار 144 سفينة ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

‏ ‏واشنطن-سانا‏

‏ ‏

أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت أنه غيّر مسار 144 سفينة تجارية، وذلك في إطار تنفيذ ‌‏الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.‏

‏ ‏

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها نشرته على منصة إكس: “حتى تاريخ ‌‏31 تشرين الأول، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 144 سفينة تجارية لضمان الامتثال ‏للحصار على الموانئ الإيرانية”.‏

‏ ‏

وأشار البيان إلى أن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن (‏CVN 73‏)” تدعم تنفيذ ‏الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.‏

‏ ‏

وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من شهر تموز الحالي، حصاره ‏البحري ‏للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة ‏البحرية في مضيق ‏هرمز.‏

‏ ‏

يشار إلى أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تشارك بالحصار المفروض على ‏الموانئ ‏الإيرانية، ‏بينها المدمرة “يو إس إس روس”.‏