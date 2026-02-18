وزير الخارجية الإيطالي: الممر الأوروبي الثامن محرك للتجارة وللتكامل الاقتصادي الإقليمي

تيرانا-سانا

أكدت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أهمية “الممر الأوروبي الثامن، باعتباره ممراً استراتيجياً، ومحركاً رئيسياً للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي”.

ونقلت وكالة “آكي” عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قوله: إن “المشروع الذي يربط موانئ برينديزي وباري بموانئ بورغاس وفارنا البلغارية، يمكن أن يُسهم إيجاباً باندماج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي، وفي إمدادها بالمواد الحيوية”.

وأضاف تاياني في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثاني حول الممر الثامن في العاصمة الألبانية تيرانا: إن “أهمية الممر تكمن في ربط المنطقة بمشاريع لوجستية استراتيجية أخرى”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره نظراؤه من بلغاريا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، إلى أن الممر الأوروبي الثامن “طريق حيوي بالنسبة لمنطقة المتوسط الموسعة، ويمتد من أوروبا إلى الهند والأسواق الآسيوية الديناميكية”.

والممر الثامن (Corridor VIII)، هو أحد الممرات الأوروبية العشرة الرئيسية، يربط ساحل البحر الأدرياتيكي “إيطاليا وألبانيا” بساحل البحر الأسود “بلغاريا” عبر دول البلقان، ويعتبر ممراً استراتيجياً للنقل البري والسكك الحديدية “إلباسان، سكوبي، صوفيا”، لتعزيز التجارة والربط الإقليمي، كما تم إدراجه مؤخراً كبنية تحتية حيوية لحلف “الناتو”.