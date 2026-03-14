مقتل 12 من الطاقم الطبي بغارة إسرائيلية على مركز صحي جنوب لبنان

photo 2026 03 14 02 12 14 مقتل 12 من الطاقم الطبي بغارة إسرائيلية على مركز صحي جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 12 من أفراد الطاقم الطبي جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي أمس الجمعة على مركز صحي جنوب لبنان.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العاملين الصحيين قتلوا جراء غارة استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاويه، مبينة أن القتلى هم أطباء ومسعفون وممرضون، كانوا مناوبين في المركز، إضافة إلى إصابة عامل صحي بجروح.

وأدانت الوزارة الاعتداء الإسرائيلي على مركز تابع لها من ضمن شبكة الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرة أن الأسلوب العنفي المتمادي ضد العاملين الصحيين يناقض كل القوانين الإنسانية الدولية.

وكانت الوزارة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري إلى 773 قتيلاً و1933 جريحاً.

