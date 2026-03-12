أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً اليوم الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات الإقليمية في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة وتهديده للأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الجانبين أكدا على أهمية الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي والتشاور المستمر بين البلدين، لوقف التصعيد، وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويمنع اتساع الأزمة.

من جهته جدد الرئيس التركي التأكيد على تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتتواصل منذ الـ 28 من شباط الماضي الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، بينما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.