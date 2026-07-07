مقتل 22 من عناصر الجيش والمتطوعين بهجمات مسلحة في بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا



قتل ما لا يقل عن 22 من عناصر الجيش والمتطوعين في هجمات نفذها مسلحون خلال نهاية الأسبوع في شمال بوركينا فاسو.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية قولها، اليوم الثلاثاء: “إن الهجمات استهدفت قاعدة عسكرية في مدينة دي قرب ديدوغو، ومواقع أخرى في منطقتي سولهان وسيغوينيغا، حيث أسفرت عن مقتل نحو 14 عسكرياً و8 من المتطوعين”.



وأشارت المصادر إلى أن الهجمات نُفذت بشكل منسق، إلا أن الرد الحازم من القوات العسكرية أحبط أهدافها، مؤكدة أن عمليات الملاحقة التي أُطلقت بالتنسيق مع القيادة العليا أسفرت عن تحييد عشرات الإرهابيين، واستعادة معدات عسكرية وموارد لوجستية.



وكان عشرة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون منتصف شباط الماضي جراء سلسلة هجمات نفذتها مجموعات مسلحة استهدفت مواقع في شمال وشرق بوركينا فاسو.



وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة من عدم الاستقرار، والأعمال الهجومية التي حصدت أرواح الآلاف من المدنيين والعسكريين، رغم التعهدات بالقضاء على الانفلات الأمني في البلاد.

