بن سلمان وماكرون يبحثان التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي جرى خلالها بحث التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، والتأكيد على ضرورة وقف كل الأعمال التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

والسعودية من بين دول عربية عِدّة، تتعرض لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة أوقعت ضحايا وأضراراً مادية بالبنى التحتية في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية – الإسرائيلية الإيرانية المستمرة منذ ال 28 شباط الماضي.