فيدان: ضرورة الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات

وزير الخارجية التركي ووزيرة الخارجية البريطانية - الأناضول

بروكسل-سانا

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الضغط على إسرائيل لضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية.

وذكرت المصادر أن “الوزيرين بحثا الوضع في غزة، وكذلك الأوضاع في سوريا ولبنان، ومساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا”، حيث شدد فيدان على أن “أي حل يجب أن يكون عادلاً ودائماً”.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في مدينة بروكسل البلجيكية. ومن المقرر أن يعقد الحلف قمته في تموز 2026 في العاصمة التركية أنقرة.

