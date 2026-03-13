الجيش الأمريكي يعلن تحطم طائرة تزويد وقود غرب العراق

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي اليوم الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جواً من طراز “كاي سي-135” في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” قولها في بيان: “سقطت إحدى الطائرتين في غرب العراق، وهبطت الثانية بسلام”.

وأشارت القيادة إلى أن التحطم لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة.

يشار إلى أن هذه رابع طائرة عسكرية أمريكية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز “إف-15” بنيران صديقة فوق الكويت.

