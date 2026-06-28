الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرة ‏إيرانية

photo 2026 06 28 06 43 18 الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرة ‏إيرانية

الكويت-سانا‏

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم الأحد، أن وسائط ‌‏دفاعها الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت ‌‏أجواء الكويت.‏

وقالت رئاسة الأركان في بيان نشرته على منصة “إكس”: “إن أصوات ‌‏الانفجارات التي سُمعت هي نتيجة اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي ‌‏للأهداف الهجومية المعادية”.‏

ودعا البيان إلى ضرورة التقيد التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن ‌‏الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.‏

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعدما أعلنت ‌‏القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء يوم أمس، شن غارات جوية ‌‏‌‏إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على خرق وقف إطلاق ‏النار ‏والاعتداءات ‏المستمرة على الملاحة التجارية.‏

وكانت البحرين أعلنت أمس السبت تعرض أراضيها لهجوم بعدد من ‌‏الطائرات المسيّرة الإيرانية، في خطوة أثارت موجة إدانات من قبل العديد ‌‏من الدول العربية، التي اعتبرت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون ‌‏الدولي، وتقوض جهود خفض التصعيد في المنطقة.‏

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