الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرة ‏إيرانية

الكويت-سانا
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم الأحد، أن وسائط دفاعها الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء الكويت.
وقالت رئاسة الأركان في بيان نشرته على منصة “إكس”: “إن أصوات الانفجارات التي سُمعت هي نتيجة اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي للأهداف الهجومية المعادية”.
ودعا البيان إلى ضرورة التقيد التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء يوم أمس، شن غارات جوية إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على الملاحة التجارية.
وكانت البحرين أعلنت أمس السبت تعرض أراضيها لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، في خطوة أثارت موجة إدانات من قبل العديد من الدول العربية، التي اعتبرت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض جهود خفض التصعيد في المنطقة.