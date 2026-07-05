قافلة تضامنية تنطلق من فرنسا إلى فلسطين دعماً لقطاع غزة

أنقرة-سانا
أعلن وفد “قافلة فلسطين” في تركيا الاستعداد لإطلاق قافلة تضامنية من فرنسا في الـ 26 من تموز الجاري، ضمن رحلة برية تهدف للوصول إلى فلسطين، دعماً لقطاع غزة، وسعياً إلى كسر الحصار المفروض عليه.
وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن الإعلان عن القافلة جاء خلال فعالية تعريفية نظمت في مدينة إسطنبول بمشاركة ناشطين وحقوقيين، أكد خلالها منظمو المبادرة عزمهم مواصلة التحركات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتعزيز الحضور الدولي الرافض للحصار.
وأوضح المنظمون أن مسار القافلة سيشمل عدة محطات أوروبية وآسيوية، مروراً بتركيا، على أن تتوجه لاحقاً عبر العراق والأردن وصولاً إلى فلسطين، بمشاركة ناشطين من عدد من الدول الأوروبية.
وأكد منسق وفد القافلة في تركيا حسين دورماز، في كلمة له خلال الفعالية، إصرار القائمين على المبادرة، ومواصلة جهودهم للوصول إلى فلسطين وقطاع غزة، مشيراً إلى أن ما يجري في القطاع ترك جروحاً عميقة في ضمير الإنسانية، وأثار موجة غضب واسعة لدى أصحاب الضمائر الحية، تحولت إلى تحركات تضامنية عالمية غير مسبوقة.
ولفت دورماز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار وفرض حصاره المشدد على غزة، مستعيناً بحملات دعائية واسعة في الفضاء الرقمي لطمس الحقائق، مؤكداً أهمية تعزيز النشاط الرقمي لإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على الأجندة الدولية.
وأشار عدد من المشاركين إلى أن القافلة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحصار والتحديات الإنسانية التي يواجهها القطاع.
وكان “أسطول الصمود العالمي” انطلق مطلع أيلول الماضي من إسبانيا، بمشاركة أكثر من 40 سفينة ومئات الناشطين من أكثر من 40 دولة، بينها تركيا، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، شملت حليب أطفال ومواد غذائية وأدوية.
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها بتنفيذ عملية قرصنة بحق سفن الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واقتادت عشرات السفن التابعة له، واختطفت مئات الناشطين الذين كانوا على متنها.