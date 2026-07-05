قافلة تضامنية تنطلق من فرنسا إلى فلسطين دعماً لقطاع غزة

أنقرة-سانا‏

أعلن وفد “قافلة فلسطين” في تركيا الاستعداد لإطلاق قافلة تضامنية من فرنسا في الـ 26 من تموز الجاري، ضمن رحلة ‏برية تهدف للوصول إلى فلسطين، دعماً لقطاع غزة، وسعياً إلى كسر الحصار المفروض عليه.‏

وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن الإعلان عن القافلة جاء خلال فعالية تعريفية نظمت في مدينة إسطنبول بمشاركة ‏ناشطين وحقوقيين، أكد خلالها منظمو المبادرة عزمهم مواصلة التحركات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتعزيز ‏الحضور الدولي الرافض للحصار.‏

وأوضح المنظمون أن مسار القافلة سيشمل عدة محطات أوروبية وآسيوية، مروراً بتركيا، على أن تتوجه لاحقاً عبر العراق ‏والأردن وصولاً إلى فلسطين، بمشاركة ناشطين من عدد من الدول الأوروبية.‏

وأكد منسق وفد القافلة في تركيا حسين دورماز، في كلمة له خلال الفعالية، إصرار القائمين على المبادرة، ومواصلة جهودهم ‏للوصول إلى فلسطين وقطاع غزة، مشيراً إلى أن ما يجري في القطاع ترك جروحاً عميقة في ضمير الإنسانية، وأثار موجة ‏غضب واسعة لدى أصحاب الضمائر الحية، تحولت إلى تحركات تضامنية عالمية غير مسبوقة.‏

ولفت دورماز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار وفرض حصاره المشدد على غزة، ‏مستعيناً بحملات دعائية واسعة في الفضاء الرقمي لطمس الحقائق، مؤكداً أهمية تعزيز النشاط الرقمي لإبقاء القضية ‏الفلسطينية حاضرة على الأجندة الدولية.‏

وأشار عدد من المشاركين إلى أن القافلة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وتعزيز ‏التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحصار والتحديات الإنسانية التي يواجهها القطاع.‏

وكان “أسطول الصمود العالمي” انطلق مطلع أيلول الماضي من إسبانيا، بمشاركة أكثر من 40 سفينة ومئات الناشطين من ‏أكثر من 40 دولة، بينها تركيا، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، شملت حليب أطفال ومواد غذائية وأدوية.‏

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها بتنفيذ عملية قرصنة بحق سفن الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر ‏المتوسط، واقتادت عشرات السفن التابعة له، واختطفت مئات الناشطين الذين كانوا على متنها.‏