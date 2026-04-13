قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، وسط اقتحامات وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باعتقال 7 فلسطينيين من بلدة جيوس في قلقيلية، وشاب من طمون جنوب طوباس، وآخر من مدينة نابلس، إضافة إلى 10 شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم طفل، عقب اقتحام عدة قرى ومداهمة منازل السكان.

كما اعتقل الاحتلال شاباً بعد مداهمة منزله في الخليل، بينما داهمت قوة إسرائيلية قرية في مسافر يطا، وفتشت منزلاً وحققت مع صاحبه، كما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية في المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد اقتحام المدينة ومداهمة أحد المنازل، كما أغلقت البوابة الشرقية لبلدة اللبن الشرقية، ما أعاق حركة المواطنين والطلبة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت في إحدى قرى مسافر يطا، أثناء توجههم إلى مدارسهم، بعد أن أغلق مستوطنون الطريق الرئيسي المؤدي إليها.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام ومداهمات شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتخللها اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، وتقييد حركة المواطنين عبر الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق في مختلف المناطق.