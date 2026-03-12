قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 14 فلسطينياً، فيما أحرق مستوطنوه مسجداً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في طولكرم وضاحية شويكة شمالها، وفي الخليل، وبلدات دورا جنوبها، وتقوع في بيت لحم، وعزون في قلقيلية، ومردا في سلفيت واعتقلت 14 فلسطينياً.

الأوقاف الفلسطينية تحذر من استهداف المساجد

من جهة أخرى، أضرم مستوطنون النار في مسجد في قرية دوما جنوب نابلس، وخطوا عبارات عنصرية على جدرانه، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المسجد بأكمله، حيث اقتصرت الأضرار على مدخله فقط.

وحذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من التزايد المنهجي في محاولات إحراق المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان الحالي، وأكدت أن هذه المحاولات انتهاك خطير لحرمة دور العبادة، وما ما هي إلا جزء من مخطط الاحتلال للسيطرة على الأرض الفلسطينية من خلال ضرب أمان وصمود الفلسطينيين داخل الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأربعاء 49 فلسطينياً، وأصابت شاباً بالرصاص في الضفة الغربية.