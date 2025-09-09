الأمم المتّحدة تدعو لتقديم مساعدات فورية لضحايا الزلزال في أفغانستان

نيويورك-سانا

دعت الأمم المتّحدة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات فوريّة لضحايا الزلزال المدّمر الذي ضرب أفغانستان أواخر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تقييماتها الأوليّة لآثار الزلزال تظهر دمار أكثر من 5 آلاف منزل في مناطق متعددة من البلاد.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن شانون أوهارا رئيسة تنسيق مكتب المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية في أفغانستان، قولها في إحاطة صحفية: “على المجتمع الدّولي الاستجابة للحاجة الملّحة لضحايا الزلزال، ودعمهم ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة اليوم، ولكن أيضاً للحصول على القوة لإعادة بناء حياتهم غدًا”.

وأوضحت أوهارا أن الطرق المتضررة في مكان وقوع الزلزال، جعلت من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة، لافتة إلى أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من تقييم الوضع في 49 قرية تعرض فيها 5230 منزلاً للدمار بشكل كامل و672 منزلاً للضرر.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب أفغانستان يوم ال 31 من آب الماضي بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مصرع أكثر من 2200 شخص، وألحق الضرر بنحو 500 ألف آخرين.