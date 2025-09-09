الأمم المتّحدة تدعو لتقديم مساعدات فورية لضحايا الزلزال في أفغانستان

2ANi8PFc OAUPBGdt زلزال الأمم المتّحدة تدعو لتقديم مساعدات فورية لضحايا الزلزال في أفغانستان
الزلزال في أفغانستان_ باختر

نيويورك-سانا

دعت الأمم المتّحدة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات فوريّة لضحايا الزلزال المدّمر الذي ضرب أفغانستان أواخر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تقييماتها الأوليّة لآثار الزلزال تظهر دمار أكثر من 5 آلاف منزل في مناطق متعددة من البلاد.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن شانون أوهارا رئيسة تنسيق مكتب المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية في أفغانستان، قولها في إحاطة صحفية: “على المجتمع الدّولي الاستجابة للحاجة الملّحة لضحايا الزلزال، ودعمهم ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة اليوم، ولكن أيضاً للحصول على القوة لإعادة بناء حياتهم غدًا”.

وأوضحت أوهارا أن الطرق المتضررة في مكان وقوع الزلزال، جعلت من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة، لافتة إلى أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من تقييم الوضع في 49 قرية تعرض فيها 5230 منزلاً للدمار بشكل كامل و672 منزلاً للضرر.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب أفغانستان يوم ال 31 من آب الماضي بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مصرع أكثر من 2200 شخص، وألحق الضرر بنحو 500 ألف آخرين.

تواصل القصف المتبادل بالصواريخ والطائرات المسيرة بين إيران وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي
مصرع 30 شخصاً جراء عواصف مطرية في الصين
مصرع 500 شخص على الأقل جراء زلزال شمال شرق أفغانستان
مصرع ثمانية أشخاص في حريق بمجمع سكني جنوبي فيتنام
غوتيريش: ما يجري في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك