إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 9 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 4 فلسطينيين واعتقل 9 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين مدججين بالسلاح اقتحموا منطقتي واد الرخيم وخلة الحمص في بلدة يطا جنوب الخليل واعتدوا على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 4، وأقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة.

وهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس، وبلدتي مخماس شمال شرق القدس والرشايدة في بيت لحم، واعتدوا على الممتلكات.

وبدؤوا بتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في رام الله لشق طريق استيطاني يمتد من بلدة كوبر حتى قرية بيتللو شمال غرب المدينة .

كما اقتحم جنود الاحتلال أحياء عدة في مدينتي قليقيلة وطولكرم، وبلدة الخضر ومنطقة بيت فالوج في بيت لحم وبلدة بدو في القدس، ونعلين غرب رام الله، واعتقلوا 9 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عند المدخل الغربي لبلدة العيسوية شمال شرق القدس، ما تسبب بإعاقة حركة التنقل في المنطقة، فيما اقتحمت قرية الولجة شمال غرب بيت، وهدمت غرفاً زراعية، ومنعت الفلسطينيين من التنقل، بينما استولت على معدات زراعية، تشمل ألواح خلايا شمسية، ومضخات مياه تستخدم في ري المحاصيل في منطقة الدير بالأغوار الشمالية.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عدد الحواجز العسكرية والبوابات التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية وصل إلى 916، بينها 243 بوابة نُصبت، بعد حرب الإبادة في الـ 7 من تشرين الأول 2023.